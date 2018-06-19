Будущий музей на Почтовой может стать частью торгово-развлекательного центра

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1553 о внесении изменений в закон Украины "Об охране культурного наследия".



Законопроектом добавляются новые сроки, необходимые для выделения объектов культурного наследия (далее по тексту ОКС) из списка ЮНЕСКО, уточняются полномочия центральных органов исполнительной власти в сфере культурного наследия, предоставляя право утверждать режим использования объектов из списка ЮНЕСКО и их буферных зон, утверждение планов управления ими.

Но ещё до принятия закона ВР наступила коллизия, которая привела защитников истории Киева в шок. Об этом написала одна из защитников музея на Почтовой площади Анабелла Морина.

"В четверг на сессию Киевсовета будет вынесен не проект по возвращению Почтовой площади и созданию Музея, а новый документ, который люди не поддерживали, не согласовывали и вообще не видели.

В нем нет прекращения "инвестиционного договора" на строительство ТРЦ с фирмой завхоза Януковича Андрея Кравца.

Благодаря ему принципиальную команду археологов Центра археологии НАНУ выживут с раскопа под площадью под видом организации "международной экспедиции".

Архитектурный конкурс будет проводиться не на создание полноценного Музея (помещение), а на "музеефикацию объектов" в рамках некоего социального пространства. Иначе говоря, будет экспозиция в ТРЦ.

У нас есть уже такое в Глобусе - скрытый кусочек Лядских ворот. Кромешний ад и стыдобище.

То есть это те же правки Мухи, но в причесанном виде.

Сказать, что я огорчена - ничего не сказать.

Ни 1030-летие крещения Руси-Украины, ни история древнего Киева, ни петиции, ни громадский бюджет, ни все наши походы на комиссии-сессии не помешали барыгам через колено поломать волю народа.

Не помешали политикам поиграть волей народа.

Это урок для всех нас. Страшный урок.

Я прошу вас прийти в четверг под КМДА и не дать принять это решение, которое уничтожит наши надежды на Музей. Крещатик, 36. 10.30", - написала Морина.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин поддержал идею создания музея на Почтовой площади. Совпадает ли его взгляд с предстоящим решением Киеврады или он поддержит защитников истории? Или теперь все экспонаты, которые будут открыты и раскопаны в Киеве, станут частью интерьера торгово-развлекательных центров?