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Вчера, 22:06
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Украинцы затаили дух и надеются, что Джигурда не передумает

Украинцы молча, затаив дух, наблюдают: скандальный российский актер и шоумен Никита Джигурда, который родился в Киеве и по-прежнему является гражданином Украины, намерен отказаться от украинского паспорта. Это был бы замечательный подарок, потому что Джигурду давно уже презирают в Украине. И не за скандальные выходки, позорные и эпатажные поступки, а за двурушничество.

Киевлянин по рождению, Джигурда, который даже приезжал на Майдан, с таким же энтузиазмом поехал к боевикам В Донбасс, где клялся в любви к "народу Донбасса" и оскорблял украинский народ, забыв, что в Донбассе тоже живут граждане Украины, несмотря даже на оккупацию.

Утверждают, что именно двойное гражданство не позволило артисту зарегистрироваться в качестве кандидата на пост мэра Москвы - такие амбиции появились в Джигурды, который понемногу начал терять свою скандальную популярность.

"Сейчас идут разбирательства по этому поводу. К концу недели решают этот вопрос. Дело в том, что упрощенная схема - и я почетный гражданин России. Там как раз вокруг отказа от гражданства идет разговор. До 3 июля есть время", - рассказал журналистам Джигурда. Выборы мэра Москвы запланированы на 9 сентября 2018.

При этом артист вспомнил и тот нюанс, что некоторое время назад его имя внесли в базу преступников украинского добровольческого центра "Миротворец" за поддержку террористов "ДНР".

В Украине до сих пор живут два родных брата Никиты Джигурды, старший Сергей (актер, певец, поэт) и младший Руслан (певец).

Напомним, что 9 марта 2017 российский актер Никита Джигурда получил фейковый паспорт террористической организации «ДНР». Джигурда в порыве назвал себя поэтом, и сказал что испытывает чувство гордости за это.


Пусть отказывается от гражданства - это лучше, чем быть гражданином Украины и гадить стране, где родился, пишут в соцсетях, пишуть у соцмережі.

Источник: Україна Online

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