Киевский зацепер спустя неделю после падения с электрички находится в критическом состоянии

Медики Киева продолжают спасать 13-летнего школьника, который на днях залез на крышу электрички и получил сильный удар током, но шансов вернутьсядаже к относительно нормальной жизни у мальчика нет. Это результат увлечения экстремальными развлечениями. Иногда такие истории происходят с теми, кто хочет сделать крутое селфи.

Через тело паренька прошло напряжение в 27 тысяч вольт. Это случилось неделю назад на Дарницком железнодорожном вокзале. После удара током парень упал с 5-метровой высоты на перрон. Врачи отмечают, что шансов вернуться к полноценной жизни после таких травм нет. Ток проходит по всем сосудам и органам, а больше всего поражает мозг. Пока сдвигов в положительную сторону мало.

Об этом

ТСН.

- Получил тяжелейшую электротравму, 50% поверхности тела в ожогах, падение с высоты, - сообщил заместитель главного врача второй городской больницы Сергей Стаскевич.

В "Укрзализныце" заявили, что за неполные полгода на крышах поездов травмировались уже 12 людей, двое человек погибли.

- Один может получить тысячу лайков за то, что проехался, а другой несколько десятков венков на кладбище, - отметил руководитель департамента охраны труда на предприятии Валерий Сусленко.

Железнодорожники разводят руками, с зацеперами бороться практически невозможно - машинисты их не видят, а от дежурных по станции подростки с легкостью убегают.

Иногда детей успевают сфотографировать пассажиры – от голов до проволоки считанные сантиметры. Специалисты говорят, что остаться целыми в таких условиях почти чудо, ведь в контактной сети по Киеву 27,5 киловольт, и напряжение действует не только при касании, а может пробить дугой. В полиции подтверждают, что травмирование 13-летнего подростка из-за недосмотра родителей – это не единственный случай, буквально накануне током на крыше поезда ударило взрослого 27-летнего мужчину, но спасать его было уже бесполезно.