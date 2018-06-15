Мужчина спас от гибели трех детей, а сам утонул

Ценой собственной жизни 30-летний мужчина спас троих детей от гибели. Его долго искали, и только через двое суток, утром 15 июня, спасатели достали из воды тело героя.



Это было возле села Михальче, Городенковского района Тернопольской области, на берегу реки Днестр. Там отдыхали люди. Трое детей, играя в воде, вдруг начали тонуть. Молодой мужчина из Ивано-Франковска бросился их спасать. Выталкивая детей из глубины, он передал их жене, но сам выплыть на быстрине не смог - нырнув в воду, на поверхности уже не появился.



Двое суток спасатели искали тело мужчины.



Источник: Реально

