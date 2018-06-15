В поезде "Запорожье-Львов" жестоко избили женщину и выбросили из вагона

Дикая история произошла с жительницей Запорожья, которая ехала в поезде "Запорожье-Львов" с внучкой. Эта история потрясла весь город.

Женщина ехала с 12-летней внучкой во Львов. В какой-то момент вышла в тамбур поезда и пропала. Ребенок уже сам доехал до конечного пункта назначения.

Женщину - Светлану Колупай, которая работает нянечкой в одном из детсадов Запорожья, нашли с многочисленными травмами на обочине железнодорожной колеи в районе города Марганец.

Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Что случилось, как произошла трагедия -узнать невозможно: женщина пока не способна говорить.

Родные и друзья женщины просят откликнуться свидетелей этой трагедии - по номерам 066 743 48 71 или 102.





Источник: Gazeta.ua