Почта Нидерландов решила, что марка со сбитым "Боингом" оскорбляет Россию

Украинский художник Андрей Ермоленко создал марку и плакаты, которые показывают кровавый характер чемпионата мира по футболу в России, поскольку Россия не только ведёт необъявленную войну с Украиной, но и является виновником уничтожения "Боинга" с пассажирами 4 года назад.





Национальный оператор почтовой связи Нидерландов PostNL напечатал марки, на которых изображена связь между чемпионатом мира по футболу в России и катастрофой MH17 в 2014 году.





Об этом сообщает NOS, передает Украинская правда.





На марке изображен человек, который мячом сбивает самолет в воздухе. Ниже приведен текст "FIFA Worldcup Russia 2018".

Автором этого изображения является украинский художник Андрей Ермоленко. Он сделал серию из восьми подобных плакатов о чемпионате мира в России, демонстрирующих кровавый характер российского режима. Ермоленко предоставил свободный доступ к своим плакатам и любой может скачать их в интернете и использовать для полиграфической продукции.

Марки были заказаны на сайте PostNL, где любой человек может спроектировать и заказать себе марки с персональным изображением. Компания подтвердила, что был сделан заказ на лист с десятью такими марками.





Почтовый оператор заявил, что сожалеет, что компания создала и доставила изображение, "которое для кого-то может быть оскорбительным". "За содержание материала всегда ответственно лицо, разрабатывающее и заказывающее марку", - заявили в компании.





Общие положения и условия, с которыми должен согласиться заказчик, отмечают, что ему не разрешается предоставлять визуальный материал, который может быть воспринят как оскорбительный или имеет политическое содержание. Пока неясно, принимаются ли какие-то меры в отношении клиента.