Трагедия в Херсоне: скорая, спасая ребёнка, сбила женщину

Трагическое происшествие случилось вчера, 12 июня, в Херсоне. Скорая помощь, срочно доставлявшая в больницу ребёнка я тяжёлом состоянии, сбила женщину прямо на пешеходном переходе.





Женщина переходила улицу на зелёный свет. У скорой были включены проблесковые маячки и звуковая сигнализация. Однако разминуться автомобиль и пешеход не смогли - женщина погибла на месте.





Согласно закону, данное ДТП было квалфицированно по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Эта статья предполагает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.



Источник: Диалог.UA