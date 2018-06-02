Сербия хотела бы сказать "Крымнаш", а не может - из-за Косово

Активно поддерживающая Россию Сербия оказалась между двух огней. Соглашаясь со всеми действиями России, Сербия всё-таки не решилась признать аннексию Крыма, потому что это бы означало поддержку независимости Косово.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью французской газете Le Monde, передает Украинская правда.

"Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это означало бы, что мы поддержим независимость Косово", - сказал Вучич.

В то же время, по его словам, Сербия не может стрелять себе в ногу, введя санкции против РФ.

"Поставьте себя на наше место. Какой еще постоянный член Совета безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность. Можем ли мы стрелять себе в ногу? Все понимают нашу позицию", - отметил Вучич.

По его словам, на этапе переговоров о членстве в ЕС Сербия не будет присоединяться к санкциям, а в будущем надеется на улучшение отношений между Россией и Евросоюзом.

"Как член ЕС, мы выполним наши обязательства. Я надеюсь и я уверен, что через пять-шесть лет отношения с Россией полностью изменятся", - заявил президент Сербии.



