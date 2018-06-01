В одесском музее открылась выставка экспериментального граффити

Cегодня, 1 июня, в Одесском художественном музее открылась необычная выставка: Одесский художественный музей представил работы граффитчиков, созданные непосредственно на стенах выставочного зала.

Проект называется Terrible Kissers — выставка экспериментального граффити, это альтернативный взгляд на граффити. Художники абстрагируются от зоны комфорта, показывая окружающую нас действительность, сообщается на страничке проекта в Фейсбуке.

При подготовке к проекту не создавались эскизы, художникам была предоставлена полная свобода. При этом речь не идёт о музеефикации граффити, противоречащей внутренним кодексам художников, и по завершении выставки работы будут уничтожены. Но до 25 июня их можно увидеть.

В проекте принимают участие укрывшиеся под псевдонимами художники APL315 (Одесса), Eugor (Одесса), Storaz (Киев), а также Dima Mykytenko (Луцк), Void (Львов), Stachu Szumski (Варшава).





Фото: Лоция