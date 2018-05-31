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Вчера, 21:40
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В Полтавской области пассажирка автомобиля погибла из-за лося

Как известно, от дорожно-транспортных происшествий гибнет огромное количество людей. Но иногда ДТП бывают настолько поразительны, что даже нечего сказать. Хотя трагичность их от этого не уменьшается.


В Полтавской области водитель на трассе наехал на внезапно вышедшего на дорогу лося. Наезд оказался смертельным для 63-й пассажирки, сидевшей рядом с водителем, - она скончалась на месте. Животное тоже погибло. Водятеля с травмами отвезли в больницу города Пирятина.


В пресс-службе Полтавской ОГА добавили, что ЧП произошло на 137 км автодороги Киев-Харьков. И водитель, и его пассажирка – жители Харькова.

Источник: Диалог.UA

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