В Полтавской области пассажирка автомобиля погибла из-за лося

Как известно, от дорожно-транспортных происшествий гибнет огромное количество людей. Но иногда ДТП бывают настолько поразительны, что даже нечего сказать. Хотя трагичность их от этого не уменьшается.





В Полтавской области водитель на трассе наехал на внезапно вышедшего на дорогу лося. Наезд оказался смертельным для 63-й пассажирки, сидевшей рядом с водителем, - она скончалась на месте. Животное тоже погибло. Водятеля с травмами отвезли в больницу города Пирятина.





В пресс-службе Полтавской ОГА добавили, что ЧП произошло на 137 км автодороги Киев-Харьков. И водитель, и его пассажирка – жители Харькова.



Источник: Диалог.UA