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Новости регионов / Донецк
Вчера, 20:51
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Убитую под Торецком школьницу Дашу Казимирову проводили в последний путь последним школьным звонком

Сегодня со школьного двора проводили в последний путь 15-летнюю школьницу Дашу Казимирову - вчера утром в городке Железное (Артёмово) она была убита прямо во дворе своих дедушки и бабушки, у которых гостила, осколком снаряда, выпущенного по мирной территории из оккупированной Горловки. Для девочки, которая только начинала свой жизненный путь, прозвучал самый последний школьный звонок...


Из посёлка Дружба под Торецком (Донецкая область) Даша приехала к дедушке и бабушке. И там прямо во двор  прилетел 122-миллиметровый снаряд из оккупированной Горловки. С девочкой прощались у 7-ой школы соседнего Торецка, где она почти закончила 9-ый класс.


Поскольку населённые пункты на линии фронта обстреливаются уже неделю, есть основания считать, что террористы стреляют намеренно именно по мирным жителям.

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