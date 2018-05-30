Украина потрясена: Аркадий Бабченко жив, а то, что было, - это часть спецоперации

Украину всколыхнула сначала новость об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, а затем то, что произошедшее вчера - это часть большой, тщательно подготовленной операции, направленной на раскрытие теракта, организованного российскими спецслужбами.





"Сейчас я могу сообщить детали спецоперации Службы безопасности Украины, благодаря которой нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовке российскими спецслужбами этого дерзкого преступления", - заявил Грицак. Сейчас главное - не допустить преступление, закрепить вину организатора и постараться выйти на заказчика.







По словам главы СБУ Василя Грицака, об этой спецоперации знало ограниченное количество людей, она готовилась долго и тщательно. Вчера, сегодня и сейчас проходят следственные действия по установлению заказчика убийства. Организатор задержан - так сказал генпрокурор Юрий Луценко. Исполнитель "условного убийства", кстати, бывший участник АТО, пошёл на сотрудничество со следствием, поэтому рассматривается вопрос о степени его ответственности.





Речь шла об убийстве 30 лиц на территории Украины. Однако и прошлые, и дальнейшие детали оперативной разработки, естественно не разглашаются.





Однако, по словам глав спецслужб, говорить о прекращении угроз для жизни Аркадия Бабченко и каждого украинца невозможно - пока идёт война и кремлёвская антиукраинская деятельность, - опасность есть для всех.





Не допустить преступление, закрепить вину организатора и постараться выйти на заказчика.