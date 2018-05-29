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Вчера, 22:18
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В Киеве убит известный российский журналист Аркадий Бабченко

В Киеве убит известный российский журналист, покинувший Россию по политическим убеждениям, Аркадий Бабченко.


Полиция Киева сообщила об этом так:


Киеве стреляли в мужчину. От полученного ранения потерпевший скончался в карете «скорой». ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы.


На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался.


Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов.


На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства происшедшего".


Аркадий Аркадьевич Бабченко родился в 1977 году в Москве. Российский писатель и журналист, военный. Воевал в Чечне. Именно тогда осознал роль России в медународном терроризме. Резко осудил вторжение России в Украину и вынужден был уехать за пределы своей страны, о чём сообщил сам, сказав, что это связано с вопросами его свободы или несвободы. Местом пребывания выбрал Украину. Его публикации были жёсткими и бескомпромиссными.


Женат, имеет дочь. Работал на крымско-татарском телеканале АТР.


29 мая 2018 года в Днепровском районе Киева на него было совершено покушение. Журналист умер по дороге в больницу.

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