В Мадриде решили полностью запретить проезд частных автомобилей через центр города

Один из самых красивых городов Европы - Мадрид озаботился сохранностью своих улиц и здоровьем жителей. С 3 ноября в центре города будет запрещен проезд на частных автомобилях. Исключение составят только автомобили жителей этих районов, общественный транспорт и такси.

Единственными автомобилями, которые будут разрешены в этой зоне испанской столицы, являются автомобили, принадлежащие жителям, которые там живут, транспортные средства доставки с нулевым уровнем выбросов, такси и общественный транспорт. Даже для европейских стран, где многие города сокращают доступ к автомобилю, план радикален. В то время как большая часть центрального Мадрида состоит из узких улиц, которые никогда не были пригодны для автомобилей, в первую очередь, эта центральная зона также включает в себя широкие проспекты, такие как Гран-Виа, и широкие площади, которые были островами в море растущего движения в течение десятилетий. Таким образом, план заключается не только в том, чтобы сделать занятые центральные улицы более приятными, но и создать ситуацию, когда люди не будут думать, как припарковать свои автомобили в центре города и максимально близко проехать к месту назначения - это будет невозможно.

Это может стать шоком для некоторых водителей, но к этому город шёл более десятилетия. Мадрид создал первое из того, что он назвал Приоритетными зонами для проживания, в 2005 году, в историческом, плотно упакованном районе Лас-Летарас. С тех пор в центре Мадрида была установлена ​​скромная шахматная доска из трех других подобных зон. Новая область будет своего рода всеобъемлющей зоной, которая отменит раз и навсегда роль улиц в центре города, как сквозных маршрутов по всему городу.

Чтобы заставить людей привыкнуть к этой идее, внедрение запрета на нелокальное движение автомобилей будет изменяться. В ноябре начнется ручное управление полицией вокруг края зоны. Автомобили, которые нарушают новые правила, будут предупреждены о штрафе, с которым они столкнутся в будущем, - 90 евро за каждое событие - без фактического взимания платы. В январе будет введена полностью автоматизированная система с камерами, а с февраля 90 евро будут активно применяться против любых автомобилей, которые нарушают правила.

Возможен ли такой способ создания комфортных зон в наших исторических городах? Ведь кроме проезда где угодно, украинские водители и гости Украины самым бесцеремонным образом паркуются там, где им нравится, и известны только редкие случаи наказания водителей за это.





Источник: CityLab



