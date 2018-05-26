Подросток из семьи выходцев из Одессы заплатит 36 миллионов долларов за пожар в лесу

Подросток из Одессы должен выплатить 36 миллионов долларов и написать 152 письма с извинением за то, что устроил лесной пожар.



Такое решение принял суд в США. Ущерб от лесного пожара, который начался по вине мальчика из семьи выходцев из Одессы, оценен в 36 миллионов 631 тысячу 687 долларов и 10 центов. Эта сумма покрывает расходы на пожаротушение, ремонт и восстановление домов.

Пожар начался с того, что пятнадцатилетний подросток бросил петарду в кусты. В итоге огонь уничтожил 20 тысяч гектаров в штатах Орегон и Вашингтон.

Суд постановил, что подросток сможет прекратить выплаты только через 10 лет, но только если выполнит условия испытательного срока. В частности, он должен отработать почти две тысячи часов в Службе охраны лесов и написать 152 письма людям, оказавшимся в ловушке из-за распространившегося огня.

Подростка задержали в феврале. Следствие установило, что 2 сентября 2017 года он спровоцировал пожар в каньоне Игл-Крик, который охватил территорию почти в 200 квадратных километров.

Обвиняемый признал вину в неосторожном поджоге государственной и частной собственности по восьми эпизодам, хранении взрывоопасных материалов в лесу по двум эпизодам, повреждении имущества и созданию угрозы для жизни людей, находившихся в лесу во время пожара.

Помимо штрафа, его приговорили к пяти годам испытательного срока и 1920 часам общественных работ в лесной охране. Еще его обязали написать письма с извинениями в адрес 152 туристов, которые с риском для жизни выбирались из горящего леса, руководству города Каскейд-Локс, Службе охраны лесов, Орегонскому государственному департаменту, Конфедерации племен Ворм-Спрингс и другим общественным организациям.

Местная пресса отмечает, что виновник пожара происходит из небогатой семьи, которая вряд ли сможет ему помочь в выплатах. По информации газеты, отец подростка работает поваром, мать — домохозяйка.





Источник: RTVI