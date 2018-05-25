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На Одесщине построили объект времён Трипольской культуры

На этнофестивале "Кодыма-фест", который традиционно проходит в селе Ивашкове Одесской области, теперь можно будет познакомиться с тем, как жили трипольцы пять тысяч лет назад: здесь построили настоящий трипольский дом.
 

О фестивале, субботнике и трипольской культуре рассказал на своей страничке в Фейсбуке Вячеслав Кушнир - председатель правления Одесской областной организации Национального союза краеведов Украины.
 

На Кодымщине, как и во многих других местах Украины, есть памятники древней трипольской культуры. Археологические раскопки помогают понять, как жили эти племена, каков был их быт и культурные традиции.


Вячеслав Кушнир рассказал, почему этнографы и краеведы решили построить трипольский дом:
 

«Даже не потому, что он на два этажа и дает основание (не будем говорить о настоящем) гордиться, что несколько тысяч лет назад в Европе трипольцам не было равных. Мы исходили из того, что жилье трипольцев, кроме архитектурного феномена, объединяет в себе информацию о хозяйстве, быте, мировоззренческие представления древних земледельцев. Чтобы усилить внимание к истории и культуре края, трипольской культуры в частности, роспись стен жилья будет состоять исключительно из орнаментальных мотивов на посуде из трипольских поселений Тимково, Кирилловка, Александровка, Слободка».


Таким образом, на Кодымщине появился еще один уникальный туристский объект, построенный без единого гвоздя, с максимальным соблюдением древней технологии, который вызывает восхищение и интерес к истории Украины.

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