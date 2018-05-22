Ракетные комплексы Javelin впервые испытали в Украине

Сегодня запуск американских «Джавелинов» на учебном полигоне наблюдал Президент Петр Порошенко





«Наконец этот день настал!» - так прокомментировал событие на своей странице в Фейсбук глава государства и опубликовал видео с запуска противотанковых ракетных комплексов.

«Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли. Это очень эффективное оборонительное оружие, применяемое в случае наступления РФ на позиции украинских войск »- написал Петр Порошенко.



На видео Президент Украины также прокомментировал испытания и отметил, что сегодня проводились запуски не только Javelin, но и других противотанковых комплексов, в том числе и украинской "Стугны". "Она тоже показала отличный результат, но боевое применение Javelin, который может наносить удар по наименее защищенной части бронетехники, сверху, показало чрезвычайно высокую эффективность этого оружия ", - отметил президент.