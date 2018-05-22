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Сегодня, 13:21
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Распыление неизвестного вещества: 29 школьников еще остаются в больнице Николаева

 

Дети находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает – сообщают спасатели


Напомним, что ученики  оказались в медучереждении на обследовании из-за звонка на номер «101» , который поступил вчера, 21 мая.  Сообщалось, что в школе распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом.  Из школы, расположенной в Заводском районе Николаева, были эвакуированы 400 детей. Изначально, во 2-ю детскую городскую больницу попали 39 школьников. Все они поступили с жалобами на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

На место распыления неизвестного вещества сразу выехали специалисты передвижной химико-радиологической  лаборатории и оперативники центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба управления.  Специалистами проведены необходимые замеры  и опасных веществ на данный момент не выявлено. Работы по обследованию учебного заведения завершены. Жизни детей ничего не угрожает.


Источник: https://www.ostro.org/

 

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