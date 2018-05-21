Курс валют

» » Петр Порошенко говорил по телефону с Ангелой Меркель о встрече с Путиным

Новости

Все новости
Политика / Новости / Германия
Вчера, 21:50
94
Версия для печати

Петр Порошенко говорил по телефону с Ангелой Меркель о встрече с Путиным

Президент Украины говорил с канцлером Германии о результатах встречи с Путиным в Сочи


Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила Главе Украинского государства об итогах недавних переговоров с Президентом РФ в Сочи. Об этом говорится на официальном сайте Президента Украины. «Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и общие усилия для имплементации Минских договоренностей, а также обсудили вопросы безопасности, связанные со строительством« Северного потока-2 ». Порошенко и Меркель договорились поддерживать тесный диалог на двустороннем уровне.


Источник: http://www.president.gov.ua/


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт