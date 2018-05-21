Петр Порошенко говорил по телефону с Ангелой Меркель о встрече с Путиным

Президент Украины говорил с канцлером Германии о результатах встречи с Путиным в Сочи

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила Главе Украинского государства об итогах недавних переговоров с Президентом РФ в Сочи. Об этом говорится на официальном сайте Президента Украины. «Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и общие усилия для имплементации Минских договоренностей, а также обсудили вопросы безопасности, связанные со строительством« Северного потока-2 ». Порошенко и Меркель договорились поддерживать тесный диалог на двустороннем уровне.

Источник: http://www.president.gov.ua/



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