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Вчера, 21:29
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Боевики обстреляли Марьинку - погиб местный житель

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский


«36-летний житель Марьинки погиб в результате обстрела боевиками этого населенного пункта» - написал Жебривский. О смерти мирного жителя из-за обстрелов руководитель ВЦА узнал от председателя Марьинской райгосадминистрации Владимира Мороза. «Мужчина вышел на свой двор на окраине Марьинки, в то время, когда боевики вели огонь по городу из стрелкового оружия. Одна из пуль попала прямо в него. Скорая, приехавшая по вызову, констатировала смерть. Но забрать погибшего не успели - боевики усилили огонь, и медикам пришлось отъехать на безопасное расстояние», - отметил Павел Жебривский. По сообщению руководителя Владимира Мороза Марьинского района, боевики продолжают обстреливать город.

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