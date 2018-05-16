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Вчера, 23:41
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Украинские каратисты привезли домой золото и серебро

Копилка наград сборной Украины по каратэ пополнилась золотом и серебром.

 

Чемпионат проходил в Сербском городе Нови Сад.  В финале женского кумитэ одесситка Анжелика Терлюга одержала победу над хорваткой Александрой Хасани и стала чемпионкой Европы  весовой категории до 55 кг, сообщает УСИ.

Серебряную медаль в весовой категории до 61 кг завоевала Анита Серегина из Черноморска. В финале она уступила француженке Люси Игнас.

Бронзу в командном кумитэ завоевал львовянин Станислав Горуна. Таким образом, команда Украины заняла 7 место в общекомандном зачете.

 


 


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