Украинские каратисты привезли домой золото и серебро

Копилка наград сборной Украины по каратэ пополнилась золотом и серебром.

Чемпионат проходил в Сербском городе Нови Сад. В финале женского кумитэ одесситка Анжелика Терлюга одержала победу над хорваткой Александрой Хасани и стала чемпионкой Европы весовой категории до 55 кг, сообщает УСИ.

Серебряную медаль в весовой категории до 61 кг завоевала Анита Серегина из Черноморска. В финале она уступила француженке Люси Игнас.

Бронзу в командном кумитэ завоевал львовянин Станислав Горуна. Таким образом, команда Украины заняла 7 место в общекомандном зачете.







