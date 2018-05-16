Книжная ярмарка поможет украинским военным

Волонтеры движения «Рух добра воля», которые уже несколько лет занимаются помощью армии, организовали в Килии (Одесская область) акцию по сбору и продаже книг – каждая по символической цене в 10 гривень. Вырученные средства будут потрачены на сбор посылок для тех, кто сегодня на передовой.

Акция стала возможной благодаря тому, что одесситка Елена Мягкова пожертвовала свои книги, рассказала волонтёр Татьяна Гавриленко.

Продлится ярмарка две недели, передает Bessarabia inform. Организация продолжает принимать книги в коллекцию своей ярмарки от всех желающих помочь украинской армии.



