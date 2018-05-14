В Донецкой области умерла девочка, на которую упала бетонная плита

Восьмилетняя девочка, на которую упала бетонная плита от козырька подъезда, умерла сегодня в реанимации города Доброполье (Донецкая область). Спасти её не удалось.





Четверо детей играли у подъезда дома, прячась от солнца. Внезапно от бетонного козырька отвалился кусок и упал прямо на детей. Детей отправили в травматологическое отделение Доброполья. Врачи всю ночь боролись за жизнь восьмилетней Машин, но безуспешно. Трое других детей живы, их отправили в соседний Лиман, под присмотр узких специалистов: по словам врачей, подобные ситуации опасны для детей появлением дополнительных симптомов.





Как могло случиться подобное? Жильцы дома рассказывают, что давно обращали внимание руководителей ОСМД на возможное обрушение, но никто не реагировал. И беда случилась. В горсовете считают, что ответственность за происшедшее лежит на ОСМД.





Возбуждено уголовное производство по факту смерти ребёнка.



