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Вчера, 22:01
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В Донецкой области умерла девочка, на которую упала бетонная плита

Восьмилетняя девочка, на которую упала бетонная плита от козырька подъезда, умерла сегодня в реанимации города Доброполье (Донецкая область). Спасти её не удалось.


Четверо детей играли у подъезда дома, прячась от солнца. Внезапно от бетонного козырька отвалился кусок и упал прямо на детей. Детей отправили в травматологическое отделение Доброполья. Врачи всю ночь боролись за жизнь восьмилетней Машин, но безуспешно. Трое других детей живы, их отправили в соседний Лиман, под присмотр узких специалистов: по словам врачей, подобные ситуации опасны для детей появлением дополнительных симптомов.


Как могло случиться подобное? Жильцы дома рассказывают, что давно обращали внимание руководителей ОСМД на возможное обрушение, но никто не реагировал. И беда случилась. В горсовете считают, что ответственность за происшедшее лежит на ОСМД.


Возбуждено уголовное производство по факту смерти ребёнка.


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