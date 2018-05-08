В поездах Укрзализныци все напитки теперь предлагают пассажирам по одной цене

С 1 мая в поездах Укрзализныци все горячие напитки - чай, кофе, кофе "3 в 1" и вода - стоят одну цену - 8 грн. Об этом сообщил и. о. председателя УЗ Евгений Кравцов.



«Можно воспользоваться услугой - оплатить напиток при покупке билета, а какой именно напиток выбрать - решить непосредственно в поезде», - отметил он.



Согласно информации Укрзализныци, компания выбрала единого поставщика услуг питания на поездах дальнего следования, им стала компания Аллюр ЛТД.



Всего в конкурсе приняли участие четыре компании: ООО «ВОГ РИТЕЙЛ», ООО «АЛЛЮР ЛТД", СП "ВИТМАРК-УКРАИНА», ООО «Украинская оптово-торговая компания». После внимательного анализа всех предложений конкурсная комиссия Укрзализныци признала предложение компании ООО "АЛЛЮР ЛТД» наиболее экономически выгодной.



По итогам конкурса в поездах дальнего следования будет реализовываться чай, кофе натуральный и растворимый, сливки к кофе, кофейный напиток, сахар, печенье галетное и песочное, вафли и другие кондитерские изделия, завтраки (пакетированные каши), сок, сладкая и минеральная вода (газированная и негазированная).



Как известно, «Укрзализныця» рассчитывает на 20% повысить стоимость пассажирских перевозок в 2018 году - дважды по 10%. Первое такое увеличение планировалось с 1 апреля (кроме пригородных). Но Укрзализныци пришлось отложить, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще не был согласован.





Укрзализныця по итогам 2017 получила 114,5 млн грн прибыли. Финансовый показатель компании в прошлом году улучшился на 7,4 млрд грн. При этом по итогам первого квартала 2018 прибыль Укрзализныци увеличилась в 20 раз.



Напомним также, ранее и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявлял, что услуга полноценного питания в ночных поездах появится в ноябре.



Источник: Україна Online

