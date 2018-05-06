Беларусь дипломатично ушла от названия "Бессмертный полк"

Беларусь - страна, которая, пожалуй, больше всех пострадала во Второй мировой войне, дипломатически уходит от названия акции "Бессмертный полк". Судя по всему, белорусские идеологи начинают понимать вред пропагандистского фарса с фейковыми "дедами" на портретах, в который превратили в общем-то когда-то вполне нормальное начинание в России.





Ещё 27 апреля Могилёвский горисполком объявил о проведении в городе акции "Бессмертный полк".





Предприятиям, организациям и гражданам предлагалось в память о фронтовиках изготовить транспаранты с их фотографиями и пройти колонной во время парада. Новость опубликовали все городские государственные СМИ: сайт — «Могилевские ведомости», сайт облисполкома и горисполкома, причем, кто-то использовал словосочетание «Бессмертный полк», кто-то — «Полк памяти».





Однако 28 апреля с почтового адреса городского отдела идеологии было разослано уведомление, в котором главный идеолог Могилева Алла Галушко просила срочно сменить название акции на «Беларусь помнит».





Будет справедливо, если и фейковые портреты на транспарантах будут заменены на фотографии подлинных ветеранов и не выброшены в мусорные урны по окончании акции, как это не первый год происходит в России - после подобных акций российские газеты пестрят такими снимками.





Источник: naviny.by