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Вчера, 23:59
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В Кривом Роге умер ещё один пострадавший в страшном ДТП

В Кривом Роге скончался ещё один, одиннадцатый, пострадавший в страшном ДТП, в котором погибли люди. За его жизнь врачи боролись 12 дней, Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.


Погибший работал подрядчиком на ЮГОКе.


Напомним, 17 апреля в Кривом Роге произошла авария в результате которой на месте погибли девять человек, ещё 18 пострадали. В маршрутку врезался автомобиль Mazda, после чего её отбросило в мимо проезжающий автобус. 25 апреля в больнице умер ещё один пострадавший в аварии. Суд взял водителя автомобиля Mazda под стражу на два месяца.

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