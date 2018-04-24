Ректор одесского медицинского вуза отстранен от должности в связи с делом о коррупции

Минздрав отстранил от занимаемой должности очередного руководителя медицинского вуза: ректор Одесского медицинского университета Валерий Запорожан отстранен от занимаемой должности, сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Украины, в ведомстве которого находится вуз.

"С 23 апреля Валерий Запорожан отстранен от исполнения служебных обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета. Соответствующий приказ подписали в Минздраве. Основание — составленный сотрудниками Национальной полиции Украины протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, о Запорожане В.М", — говорится в сообщении министерства.

Минздрав ссылается на ч. 5 статьи 65 закона Украины "О предотвращении коррупции", в которой указано, что "лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, связанное с коррупцией, если иное не предусмотрено Конституцией и законами Украины, может быть отстранена от выполнения служебных полномочий по решению руководителя органа (учреждения, предприятия, организации), в котором она работает, до окончания рассмотрения дела судом". Судебный процесс будет по делу Запорожана будет проходить в Приморском районного суде Одессы.

До завершения рассмотрения дела судом обязанности ректора Одесского национального медицинского университета выполнять проректор вуза по научно-педагогической работе Валерий Маричереда.

Валерий Запорожан также является главным редактором сразу четырёх научных медицинских журналов, которые выпускает Одеский медуниверситет. На страницах журналов замечены публикации, которые не просто не могут считаться оригинальными, а являются компилятивными или откровенным плагиатом.