В маршрутке, попавшей в ДТП в Кривом Роге, было больше пассажиров, чем положено

Кровавое тройное ДТП в Кривом Роге ещё раз показало слабые места украинского транспорта: неумение и нежелание выполнять правила дорожного движения, превышение количества пассажиров, превышение скорости - список можно пополнять до бесконечности. Но изображать, что это нетипичный случай, весьма странно, поскольку абсолютно все маршрутчики (абсолютно все!) набивают свои транспортные средства "под завязку", а многие водители стремятся проскочить на жёлтый, не дожидаясь зелёного. И не застрахован даже тот, кто выполняет ПДД, поскольку навстречу может ехать нарушитель, который, в лучшем случае, просто уйдёт от ответственности, в худшем - унесёт чью-то жизнь, как это случилось в Кривом Роге.





Количество пассажиров, находившихся в маршрутном такси на момент аварии в Кривом Роге, где погибли девять человек, не соответствовало заявленному в техпаспорте и было незначительно превышено, такую информацию сообщил следователь по делу о криворожском ДТП Никита Гаркавый, передает "Радио Свобода".

По его словам, в салоне маршрутки находились 26 человек вместе с водителем. Согласно техпаспорту, транспортное средство рассчитано на 20 человек плюс пять пассажиров, которые могут стоять. Соответственно, превышение нормы перевозки пассажиров составляло на одного человека.

"Вопрос остается открытым. Маршрутка принадлежит "Севертранс", частному предприятию, зарегистрированному в Одессе. В Кривом Роге есть представительство. Им вручен запрос с целью получения объяснений. На данный момент пока ответа нет", - сказал следователь.

Кроме того, он добавил, что в дальнейшем будет подниматься вопрос о лишении предприятия лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Остаётся ожидать, вынесет ли суд частное определение относительно перевозок с превышением количества пассажиров в целом или нет.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге произошло тройное ДТП, в результате которого погибли девять человек и ещё несколько находятся в больницах с травмами разеной тяжести. Автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которая вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом, перевозившим работников "АрселорМиттал". По данным СМИ, Mazda проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора.



