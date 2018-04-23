Подросток из Закарпатья, убивший приятеля из-за проигрыша в компьютерной игре, взят под стражу

Подросток из Тячевского района Закарпатья (село Нижняя Апша) взят под стражу до 13 мая - таким образом Апелляционный суд Закарпатской области изменил предыдущую меру пресечения - круглосуточный домашний арест - который был предусмотрен решением Ужгородского горрайонного суда от 13 апреля. Как известно, 14 марта 14-летний парень жестоко убил своего сверстника за проигрыш в компьютерной игре: нанес ему 28 ножевых ударов.



Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Под зданием суда параллельно проходил пикет жителей Нижней Апши, потому что люди протестовали против того, что парня взяли не под стражу, а под домашний арест.



Предварительное решение Ужгородского горрайонного суда и возмутило громаду Нижней Апши, которая на прошлой неделе на 8 часов перекрыла трассу Мукачево - Рогатин и угрожала совершить самосуд.



Дело в том, что Ужгородский горрайонный суд сначала принял решение о взятии подозреваемого под стражу, но впоследствии изменил этот меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Но подозреваемый не соблюдал его и даже пришел в школу.



Вот что написал на своей странице в Фейсбуке об этой ситуации нардеп Виктор Балога.



"Согласно закону и справедливости, убийца должен уже сидеть за решеткой. Но вы удивитесь - он на свободе и даже посещает школу.



Почему так произошло? Потому что его отец - богатый местный контрабандист. У него есть не только деньги, но и крыша. Ее обеспечивает народный депутат от «Воли народа», порошенковская тушка из Закарпатья Василий Петёвка.



Поэтому суд выпустил убийцу под домашний арест, условия которого малолетний преступник свободно нарушает, а местные правоохранители закрывают на это глаза.



Может, раньше все это сошло бы на нет, но народ изменился. Люди не боятся ни бандитов, ни их покровителей с депутатскими значками. Они больше не будут сидеть по домам и ждать пока их детей перережут малолетние мажоры! Люди выходят на улицу, потому что полиция, контрабандисты и судьи заодно. И поэтому вчера чуть не состоялся самосуд!



Как народный депутат, требую от министра внутренних дел Авакова, Генерального прокурора Луценко, главы СБУ Грицака немедленно вмешаться в ситуацию. Судья, который выпустил убийцу, должен быть наказан! Руководство правоохранительных органов Тячевского района должно быть отстранено от службы, а мажор должен сидеть за решеткой".





Подозреваемому будет назначена медико-психологическая экспертиза. Люди боятся, что влиятельные силы помогут объявить подростка "невменяемым" и дать ему уйти от ответственности.