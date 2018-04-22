В России школьники избивали одноклассника за то, что он родом из Украины

Антиукраинская истерия в российских СМИ и в обществе в целом дала плоды: только за то, что человек имеет украинские корни, можно пострадать, как это произошло с учеником из Ленинградской области (Россия). За то, что мальчик родом из Украины, над ним издевались в школе.





В средней школе российского поселка Большая Ижора (Ленинградская область) одноклассники били ногами 12-летнего мальчика из-за того, что он родился в Ивано-Франковской области.





В первой половине дня 17 апреля в кабинете математики школы в Большой Ижоре, что в Ленинградской области сверстники избили ученика 6 класса. Били рукми и ногами, стараясь попасть по голове. За жестоким избиением равнодушно наблюдали его одноклассники, никто не заступился за "х**ла-изгоя", разве что некоторые снимали происходящее на телефон, чтобы позже "похвастаться" видео в соцсетях.





Только после того, как видео издевательств над ребенком стало гулять просторами интернета, взрослые, наконец, обратили внимание на проблему, которую ранее предпочитали замалчивать. Оказалось, что это продолжается уже давно, мальчик даже отказывался ходить в школу, родители просили его, чтобы молчал.





Поведение детей - зеркальное отображение того, как относятся к украинцам россияне, несмотря на модные сейчас призывы "давай обнимемся".





Источник: Диалог