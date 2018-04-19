Россия в аннексированном Крыму создает военизированные казачьи формирования

Руководитель группы Информационное сопротивление, депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук сообщил о тм, что по инициативе руководства ФСБ РФ в оккупированном Крыму началось создание казачьих военизированных формирований.

В рамках проекта 30 марта текущего года т.н. "парламент Крыма" принял закон "О казачестве в Республике Крым", согласно которому на аннексированом полуострове будут созданы военизированные парамилитарные структуры - "казачьи дружины", которые будут подчиненые местной оккупационной власти. Деятельность этих структур будет регламентироваться т.н. "законодательными актами и постановлениями госсовета", финансирование будет выделяться из "республиканского бюджета", а при т.н. "главе Республики Крым" будет функционировать рабочая группа по вопросам казачества.

При этом проект полностью организовывается и координируется ФСБ РФ. Создание казачьих военизированных формирований в аннексированом Крыму будет происходить по приднестровскому образцу.

В связи с нарастающим социально-экономическим напряжением, данные формирования будут использоваться для подавления проявлений гражданского недовольства на территории полуострова и осуществления давления на проукраински настроенных граждан.

Кроме того, военизированные казачьи формирования в оккупированном Крыму будут выполнять следующие задачи:

- несение службы по «охране гражданского порядка» в населенных пунктах аннексированного полуострова;

- оказание помощи в охране «границы»;

- проникновение под видом гражданского населения в интересах ФСБ РФ на материковую часть Украины с целью сбора актуальной разведывательной информации военного и военно-политического характера, а также проведение разведывательно-диверсионной деятельности, написал Тымчук в Фейсбуке.