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Вчера, 22:02
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Депутаты отклонили закон об ответственности за жестокое обращение с животными

Депутат Верховной Рады Игорь Васюник сообщил на странице в Фейсбуке о том, что парламентарии провалили закон об ответственности за жестокое обращение с животными - не хватило одного голоса!
Игорь Васюник написал:
"Очередное неприятное следствие безответственности коллег-парламентариев.
Не хватило одного голоса - и провалили голосование за законопроект против жестокого обращения над животными (№6598).
Законопроект должен запретить и усилить уголовную ответственность за:

- убийство и увечье животных,
- содержание медведей и других хищников в ресторанах / гостиницах,
- фотоуслуги с животными в населенных пунктах,
- попрошайничество с животными,
- использование животных для «притравки»,
- выбрасывание животных на улицу и прочее.

Дополнением к этому издевательскосу провалу стала "демонстрация" телеведущей Ольги Фреймут, которая возле Верховной Рады раздавала депутатам котят, одного даже, как она сообщила, удалось приютить. Других, будем надеяться, вернули в приют.
Кстати, в Раду специально приехал президент организации «Четыре Лапы» Хельмут Дунглер, который вместе с Игорем Васюником совместно дали брифинг о необходимости принятия закона в защиту животных.
По регламенту, чтобы не начинать всю процедуру с самого начала, законопроект решили вернуть на доработку. Но конечно, причина не в несовершенстве документа, а в том, что депутатов не было на своем рабочем месте во время голосования, дополнил депутат.
Как в стране относятся к старикам, детям и твари - такая страна.

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