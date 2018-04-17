Трагедия в Харькове ничему не научила: в Кривом Роге в ДТП погибли 8 человек

Кровавое ДТП в Харькове, вызвавшее огромный общественный резонанс и унесшее жизнь шестерых людей, ничему не научило ни одного водителя. В Кривом Роге трагедия не только повторилась, но и усилилась: погибли 8 человек, 19 травмированы, четверо из них - в крайне тяжёлом состоянии.





На перекрестке улица Героев АТО и проспекта Металлургов столкнулись легковой автомобиль Mazda, маршрутное такси и автобус ПАО "Арселор Миттал Криво Рог".





Это было 17 апреля, утром. На регулируемом перекрестке легковой автомобиль Mazda мчался на скорости, пытаясь проскочить светофор и протаранил переполненную маршрутку. От столкновения маршрутное такси отбросило на встречную полосу под колеса автобуса "Арселор Миттал".





Водитель Mazda, который утром 17 апреля спровоцировал жуткое ДТП в Кривом Роге, действительно увеличил скорость перед тем, как проскочить перекресток. Это подтвердил изданию «Первый Криворожский» сын сидевшего за рулем 69-летнего мужчины, в момент аварии находившийся на пассажирском сиденье иномарки.





По словам парня, его отец прибавил скорость, так как они опаздывали на автовокзал. В это утро молодой человек должен был уезжать в Днепр, и до отправления его автобуса оставалось около десяти минут. Вот и пытались успеть… А движущуюся по главной дороге маршрутку они не увидели, возможно, из-за деревьев.





Автобус в это время направлялся за работниками предприятия, чтобы перевезти их к рабочему месту, поэтому в салоне находился только водитель. Водитель травмирован, в данный момент находится в больнице, проведена операция.





С места ДТП водителя иномарки, по словам его сына, госпитализировали из-за травмы от удара о руль (хотя на фото и видео видно, что сработали обе подушки безопасности — и водительская, и пассажирская). Сам молодой человек серьезно не пострадал.

В пресс-службе Криворожского горисполкома сообщили, что водитель Mazda получил ушибы, передают ФАКТЫ.







По информации местных СМИ, пока неопознанными остаются тела двух погибших в результате ДТП: мужчины — на вид 55—60 лет, а также женщины 50—55 лет.





"В маршрутном такси также находились работники ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог", которые направлялись на рабочие места. Компания приносит соболезнования родным и близким погибших в этой аварии", - прокомментировали на предприятии.