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Новости регионов / Луганск
Вчера, 19:24
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"ЛНР" внезапно получила "танковый корпус" и пожаловалась ОБСЕ

Попытки боевиков «ЛНР» и «ДНР» показать свою боевую мощь терпят поражение – об этом свидетельствуют действия ВСУ и так называемой «Третьей силы».  Несмотря на то, что Россия постоянно пополняет запасы боевой техники террористических формирований, они истощаются. Недавний разгром военной техники «ЛНР» высмеяли в соцсетях, отметив, что боевики, наконец-то, получили «танковый корпус». К комментарию приложено видео сгоревшего танка времён Второй мировой.

 

В Интернете опубликовано видео с места подрыва военной техники боевиков "ЛНР" в районе Луганска, передает Диалог.

 

Боевики пригласили инспекторов ОБСЕ и опубликовали кадры разгромленных машин и танков. На опубликованных кадрах груды сгоревших военных машин и "Уралов", артиллерийские пушки и подбитый танк времен Второй мировой войны.


При этом пользователи социальных сетей пишут, что в результате серьезного пожара боевики потеряли крупный склад боеприпасов, где в результате детонации снаряды начали самопроизвольный подрыв.


Террористы утверждают, что военная техника была уничтожена в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ - техника предназначалась для парада к 9 Мая и была полностью уничтожена. На опубликованных кадрах видно, что после детонации боеприпасов и пожара военные машины террористов восстановлению не подлежат.


Что интересно, ОБСЕ очень внимательно изучает потери террористической группировки, не задавая вопрос, откуда у боевиков военные машины, пушки и танк, хотя и времен Второй мировой, но который был полностью снаряжен к бою.

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