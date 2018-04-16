Подробности смертельного ДТП под Мукачево оказались шокирующими

Подробности смертельного ДТП, происшедшего под вечер в пятницу на трассе Киев-Чоп, при повороте на село Ивановцы на Закарпатье, которые стали известны позже, оказались даже более ужасными, чем можно было представить.



Тогда под колеса машины Форд Мондео на пешеходном переходе попала 16-летняя девушка, жительница села Ивановцы. К сожалению, от полученных травм она скончалась еще по дороге в больницу.



По факту смертельной аварии было начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего.



Как оказалось, в машине была беременная женщина, которую житель Хуста быстро вёз в больницу в Ужгород. Наличие в авто беременной женщины подтвердили врачи. Она была доставлена ​​в Ужгородский перинатальный центр.



По словам главного врача Олега Онопко, состояние женщины и ребенка полностью удовлетворительное. У нее были ложные роды.



"Она еще не рожает, она осталась под наблюдением в палате. Они ехали в машине, начались схватки, но это были ложные схватки. Учитывая ДТП мы оставили ее у нас, но с ними все хорошо", - отметил Олег Онопко.



Трагедии семьи, потерявшей ребенка, и семьи, которая ждет ребенка, но может на многие годы потерять отца, поражают душу.



Источник: Мukachevo.net

