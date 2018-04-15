Известный британский боксер отказался ехать в Россию

Известный британский боксер Энтони Джошуа отказался встречаться с российским боксером Александром Поветкиным. Причина - допинговые скандалы, в которых повсеместно замешаны российские спортсмены.





Представители именитого боксера жестко подчеркнули, что до тех пор, пока Россия не решит все проблемы с допинг-контролем, они на территории этого государства выступать не будут.





Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе британский супер-боксер Энтони Джошуа не приедет в Россию на бой с Александром Поветкиным, передает "Диалог.UA". "В этой стране мне делать нечего", - подчеркнул боксер.





Ни одного своего поединка прославленный британец не намерен проводить в России, пока здесь не прекратятся допинг-скандалы. Промоутер Джошуа Эдди Херн отметил, что британец готов встретиться с Поветкиным, но только не на территории РФ. К примеру, бой можно провести в Великобритании. В том случае, если команда Поветкина продолжит настаивать на организации боя именно в России, Джошуа готов даже отказаться от одного из чемпионских титулов, чем приехать на бой в российское государство.