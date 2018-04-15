Нацрада разрешила украинцам эротику с 12 ночи до 4 утра

Новый иностранный канал «Blue Hustler» будет транслироваться по кабельному телевидению только ночью: с 24 часов до 4 утра. Таким был ответ на обращение Sapphire Media International B.V., Амстердам, Нидерланды в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, который провел соответствующий мониторинг.



Было установлено, что это это программа эротического формата, а значит, согласно Закону Украины «О защите общественной морали» и Меморандуму по защите несовершеннолетних при предоставлении программных услуг, которым предусмотрено, что трансляция или ретрансляция программ или их частей, которые могут повредить физическому, умственному или нравственному развитию детей на территории Украины, осуществляется при условии обеспечения невозможности их прослушивания или просмотра в обычных обстоятельствах несовершеннолетними, программа не может транслироваться в свое обычное время - с 22 до 6 часов утра.



Национальный совет внес программу «Blue Hustler» в Перечень иностранных программ, содержание которые отвечают требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.



Язык программы - английский, формат вещания - эротика. Во время трансляции передач используются возрастные отметки классификации видеопродукции и значки содержательных характеристик передач системы классификации Kijkwizer (Nicam, Нидерланды). Реклама и другая коммерческая информация в ходе мониторинга не зафиксирована и разрешена не будет.











