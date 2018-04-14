Старушка пять дней кричала в запертой квартире и умерла, не получив помощи

Пять дней умоляла о помощи старушка, которая была закрыта в своей квартире в Киеве и не могла открыть дверь. Соседи слышали крики, но не решились взломать дверь, потому что у 79-летней женщины была сиделка. Но вызвали полицию, которая, по словам жителей дома, слышала крики, а по словам полицейских - нет.

Пообещав прислать на следующий день помощь, полиция уехала. Никто не приехал.

Тело пенсионерки обнаружила уже сиделка. Произошло это уже на 5-й день после первых ее мольб о помощи.

Руководитель патрульной полиции Киева заверил, что его подчиненные на вызов приехали, но не слышали криков.

"Двери никто не открывал, никакого шума патрульные не слышали. Полномочий открывать двери просто так - нет", - подчеркнул руководитель киевских патрульных Юрий Зозуля.

Информацию, утверждает полицейский, передали участковому, который должен сообщить ГСЧС.

В свою очередь представитель столичных спасателей заявил, что от полицейских информация не дошла. Впрочем, если бы позвонили соседи, спасатели тоже бы приехали.

"В случае, если мы понимаем, что есть угроза жизни людей, мы можем взломать дверь без полиции. Они должны были позвонить на 101", - отметила пресс-секретарь ДСНС Киева Светлана Водолага.

Юрист говорит, что зайти в квартиру имели право и полицейские, и соседи, которые слышали крики.

"Люди не просто имеют право спасать такого человека, в том числе путем проникновения в его жилища, они даже обязаны это делать. И это касается не только полицейских, это касается и рядовых граждан", - отметил юрист Михаил Ильяшев.

Вот так: все имели право спасти человека, но никто этого не сделал, хотя, как уверяет, пытался.





Источник: ТСН