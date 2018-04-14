После наезда в стиле 90-х в в Верховной Раде займутся изучением коррупции

Один из последних номеров журнала "Новое время" вышел с обложкой, которая долго не дала успокоиться двум высокопоставленным лицам: экс-главе госхолдинга Укроборонпром Сергею Пашинскому и замглавы СНБО Олегу Гладковскому. Конечно, оставить такое без внимания они не могли. И отреагировали, по словам главного редактора НВ Виталия Сыча, весьма любопытным образом - "наездом". который превзошёл даже времена Януковича и "лихие девяностые". Далее - рассказ самого Виталия Сыча в Фейсбуке.





В прошлом номере у нас на обложке вышел материал о схемах, которые используют в оборонке высокопоставленные чиновники.

На самой обложке под заголовком "Служили два товарища" появились два человека - глава парламентского комитета по обороне и экс-глава госхолдинга Укроборонпром Сергей Пашинский и замглавы СНБО Олег Гладковский. Тогда я не успел ее расшарить и сейчас исправляю эту ошибку.

В статье речь шла о том, что, по мнению множественных источников, они являются главными бенефециарами схем как при госзаказах военно-промышленного комплекса (ВПК), так и продаже за границу продукции ВПК и покупке за границей военной техники. Не буду сейчас пересказывать детали, они есть в той статье.

После этого мы получили требования опровержения и угрозы судебных исков от нескольких юрлиц, которые являются фигурантами статьи.

Сам Сергей Пашинский также опубликовал на сайте Цензор.нет большой материал с требованием опровержения нашей статьи и угрозой судебного разбирательства.

Поскольку мы все еще остаемся масс-медиа, которое работает по международным стандартам журналистики, я привожу здесь ссылку на этот материал, чтобы все могли прочесть аргументы г-на Пашинского. Пожалуйста, здесь:

https://m.censor.net.ua/…/nabu_ta_rada_dadut_otsnku_kontrak…

Все претензии, изложенные в его материале апеллируют к второстепенным аспектам материала и вообще не касаются основных вопросов в статье, которые возникают даже не у авторов, у меня как главного редактора, а именно:

- Как получается, что старые БМП времен Варшавского договора, купленные в Чехии за сумму около 25 тыс евро за штуку, после разборки в Польше на запчасти и сборке с модернизацией в Житомире, обходятся Украине в сумму свыше 150 тыс дол за штуку?

- Зачем вообще Украина закупает старые БМП в Чехии по сложным схемам через Польшу?

- Почему Украина продает детонаторы через кипрские офшоры, в результате чего конечный покупатель в Сербии покупает их по цене в 7 раз выше, а Украина получает в 7 раз меньше суммы, которую за нее платит конечный покупатель?

- Почему Украина при этом проводит платежи через латвийский банк, который американский Минфин уже обвинил в отмывании денег?

- Почему сын Пашинского работает на руководящей должности в госкомпании, которая продает оружие за рубеж? Разве это, мягко говоря, не конфликт интересов и нарушение всех стандартов этики?

Но самое интересное не это, а то,что сегодня ко мне в офис без предупреждения пришли адвокаты Пашинского с предложением об урегулировании.

Они в довольно вежливой форме и с улыбкой (пока не буду называть их имена) сказали, что люди хотят "рвать" Новое Время, но есть и другой вариант.

Я уточнил, что значит "рвать", и не имеется ли ввиду физическая угроза? Они ответили, что, мол, понимайте как хотите, люди там эмоциональные. Потом уточнили, что имеют ввиду людей в Минобороне и окружение Пашинского в парламенте.

Мирным вариантом урегулирования оказалась публикация в журнале полного текста многостраничной вышеупомянутой статьи Пашинского. Также мне передали черно-белую фотографию Пашинского, которую по моей просьбе мне передадут в цветном виде и которую я должен поставить на всю обложку как часть извинения.

Мне также дали личный телефон Пашинского с предложением позвонить ему и наладить человеческий контакт.

По этому поводу я думаю вот что:

- Это самый экзотический способ мирного урегулирования, который мне предлагали за 21 год моей журналистской работы.

- Мне никто не угрожал со времен Януковича. Та и даже тогда так тупо никто не угрожал.

- Ребята перепутали год и страну. Это Украина, 2018. А не Конго или Ирак 90-х годов.

- Я не хочу никому звонить и не хочу, чтобы мне звонили.

Я в принципе не планировал никакой конфронтации, просто не люблю, когда без приглашения приходят в офис, прерывают редколлегию и с плохо скрытыми угрозами дарят мне фотографии для публикации на обложке.

В своих претензиях фигуранты все как под копирку заявили, что наш материал - это информационная диверсия против Украины.

Внизу привожу материал еще одних информационных диверсантов. Это консервативное американское издание Foreign Policy, которое пишет о множественных случаях коррупции в Укроборонпроме и Укрспецэкспорте, до которых мы даже не добрались.

Надо сказать, что реакция соцсетей, где был опубликован этот развёрнутый комментарий на "способ урегулирования", была неоднозначной. Были в том числе и те, кто оправдывал действия Пашинского, считая, что отремонтированные и модернизированные старые БМП вполне стоят заплаченных денег, а авторы статьи просто выискивают компромат. Но, как правило, подобные расследования не делаются без "запасного туза в кармане", так что главные откровения сторон - впереди.

На сегодняшний день, написала Укрправда, в государственном концерне "Укроборонпром" решили обратиться в суд из-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Считаем публикацию "Новое Время" диверсией против обороноспособности государства. Она наносит репутационный ущерб Концерну и нашим международным партнерам. Поэтому принято решение в судебном порядке защитить интересы Концерна. Уверены, что суд установит истину", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что глава комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.