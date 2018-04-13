Мошенники ловят клиентов Ощадбанка на живца - будьте внимательны

Ощадбанк предупредил своих клиентов о том, что в Интернете появился очередной вид мошенничества, при помощи которого владелец счёта может в одночасье лишиться всех своих накоплений.
Действительно, в Интернете появился мошеннический фишинговый сайт, который дублирует дизайн и контент официального портала Ощадбанка. Об этом сообщила служба безопасности банка.
"Банк предупреждает, что не имеет никакого отношения к сайту и размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга", – говорится в сообщении пресс-службы "Ощадбанка".
Главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт "Ощадбанка" от мошеннического это адрес.
Представители финучреждения отметили, что будут обращаться в департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта, а также проинформируют Нацбанк.
Будьте внимательны! Запомните: государственный банк Ощадбанк никогда не спрашивает пин-код и CVV (три цифры на обратной стороне банковской карты), не просит отправить смску с этими цифрами, не приглашает ни в какие акции и конкурсы по телефону и не имеет никаких других сайтов, кроме https://www.oschadbank.ua