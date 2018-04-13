Курс валют

» » Мошенники ловят клиентов Ощадбанка на живца - будьте внимательны

Новости

Все новости
Главные новости / IT-криминал
Вчера, 18:15
176
Версия для печати

Мошенники ловят клиентов Ощадбанка на живца - будьте внимательны

Ощадбанк предупредил своих клиентов о том, что в Интернете появился очередной вид мошенничества, при помощи которого владелец счёта может в одночасье лишиться всех своих накоплений.


Действительно, в Интернете появился мошеннический фишинговый сайт, который дублирует дизайн и контент официального портала Ощадбанка. Об этом сообщила служба безопасности банка.


"Банк предупреждает, что не имеет никакого отношения к сайту и размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга", – говорится в сообщении пресс-службы "Ощадбанка".


Главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт "Ощадбанка" от мошеннического это адрес.

В частности, адрес официального сайта "Ощадбанка" – https://www.oschadbank.ua, а мошеннического – http://oschadnybank.com.ua. Кстати, фишинговый сайт выскакивает в поисковике первым.
Ещё вчера на поддельном сайте рядом стояли слова "Ощад-24" и "Сбербанк-24", но сегодня упущение исправлено. Этот саййт пока на русском языке, тогда как подлинный государственный Ощадбанк - на украинском. Но хотя надо быть внимательным: скоро может появиться и украинский перевод.

Представители финучреждения отметили, что будут обращаться в департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта, а также проинформируют Нацбанк.


Будьте внимательны! Запомните: государственный банк Ощадбанк никогда не спрашивает пин-код и CVV (три цифры на обратной стороне банковской карты), не просит отправить смску с этими цифрами, не приглашает ни в какие акции и конкурсы по телефону и не имеет никаких других сайтов, кроме https://www.oschadbank.ua

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт