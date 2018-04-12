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Общество / Криминал
Вчера, 21:47
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Во Франции задержан руководитель всех "титушек"

Министерство внутренних дел Украины подтвердило информацию о том, что во Франции задержан Армен Саркисян -

один из главных организаторов "титушек". Именно подконтрольные ему люди организовывали избиения проукраинских демонстрантов в Донецке в 2014 году, устраивали провокации и даже убийства на Майдане, осуществляли более поздние "вылазки".


Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов.

К нему избрана мера пресечения - личное обязательство. Он обязан выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.


Армен Саркисян - уроженец Горловки (Донецкая область, ныне оккупированная территория), так называемый "смотрящий", действовавший от имени экс-нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского).

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