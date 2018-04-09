В Одессе мужчина увидел, как умирает отравленный кем-то его пёс, и умер от инсульта

На одном из одесских рынков произошла трагическая история. Одинокий мужчина, который жил здесь же в вагончике увидел, что его пса Шарика, который жил с ним и был его единственной отрадой в жизни, кто-то отравил: несчастное животное приползло умирать к хозяину.





Мужчина схватил собаку и побежал в ближайшую ветлечебницу. Но ему самому стало плохо, пришлось ему вызывать скорую.

У мужчины оказался инсульт: сильный стресс вызвал кровоизлияние. Через сутки Анатолия Осиннего, 59 лет, не стало.





«Стресс, поднялось давление у человека, и это вызвало разрыв сосудов и кровоизлияние в головной мозг. Эмоционально он очень сильно на это отреагировал, когда увидел эту картину - бьется собака в конвульсиях и судорогах», - рассказала медсестра реанимации Одесской областной больницы Ольга Хименко.





Обессиленного пса с ошейником заметили прохожие. Шарика чуть не сбила машина, потому что животное в конвульсиях металось из стороны в сторону.





«Машина просто начала на него ехать, и ему опять стало плохо, я остановила машину и подобрала его. Вышла моя подруга, и мы на руках потащили его в клинику», - вспоминает одесситка Александра Титарчук.





Ветеринары сразу поставили животному капельницу, его состояние было критическим. Через несколько дней Шарику стало лучше, и волонтеры, которые собирали лекарства на его спасение, вывели пса на прогулку.





Возвращать Шарика на базар волонтеры не собираются. Говорят, когда тот поймет, что потерял хозяина, - это станет для него еще одним стрессом. Через несколько дней его отвезут в одесскую семью, которая уже согласилась стать собаке новыми хозяевами. А еще зоозащитники обратились в полицию, чтобы она нашла догхантеров, потому что считают, что в смерти мужчины виноваты именно они.





Источник: ТСН