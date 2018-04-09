Среди погибших в Канаде молодых хоккеистов были украинцы

Уже известно, что погибло 15 из 28 молодых хоккеистов в Канаде, а 13 с травмами различной тяжести лежат в больницах.

Но почему же к канадскому посольству не несут цветы и не плачут в соцсетях, как это было с кемеровский трагедией?

Даже Администрация Президента в день трагедии не высказала соболезнование Канаде - устойчивому союзнику Украины.

На сайте АП и сейчас нет никакого упоминания о трагедии.