Среди погибших в Канаде молодых хоккеистов были украинцы

Уже известно, что погибло 15 из 28 молодых хоккеистов в Канаде, а 13 с травмами различной тяжести лежат в больницах. Но почему же к канадскому посольству не несут цветы и не плачут в соцсетях, как это было с кемеровский трагедией? Даже Администрация Президента в день трагедии не высказала соболезнование Канаде - устойчивому союзнику Украины. На сайте АП и сейчас нет никакого упоминания о трагедии. На правительственном портале - тоже нет ничего.
Трагедия произошла примерно в 17:00 в пятницу, 6 апреля (по местному времени), в темной поре на занесенной снегом трассе в результате столкновения грузовой фуры с автобусом юниоров...
В Саскачеване сейчас полуметровые снежные заносы, сложные погодные условия, -8°С днем, -19°С ночью, сообщает BBCcCNN..
Хоккейная команда ехала на матч из родного города Гумбольдт в город Нипавин, штат Саскачеван. В состав команды входили игроки от 16 до 21 года.
Штат Саскачеван - один из украинских штатов Канады, где проживает одна из крупнейших общин украинской диаспоры, именно в этом штате лучше всего сохранилась настоящая украинская речь.
Городок Гумбольдт - один из городков, где значительная часть населения является украинцами. Среди юниоров половина команды была - украинцы. Ник Шумлянский, Райан Страшницкий, Лейн Матечук, Коннер Лукан...
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с трагедией.
Для Канады это трагедия действительно национального масштаба, потому что таких страшных аварий там практически никогда не случается...
Почему же молчит Украина?
Ведь трагедия произошла в самом сердце украинской Канады!
Ведь погибли тоже дети, юноши - канадские украинцы...
Ведь Канада неизменно помогает Украине защищаться от российско-террористической агрессии: средствами, на дипломатической арене, на военной арене - канадские инструкторы в Яворове обучают украинских солдат.
Ведь Канада - ближайший стратегический партнер Украины.
Стыдно...
В Саскачеване сейчас полуметровые снежные заносы, сложные погодные условия, -8°С днем, -19°С ночью, сообщает BBCcCNN..
Хоккейная команда ехала на матч из родного города Гумбольдт в город Нипавин, штат Саскачеван. В состав команды входили игроки от 16 до 21 года.
Штат Саскачеван - один из украинских штатов Канады, где проживает одна из крупнейших общин украинской диаспоры, именно в этом штате лучше всего сохранилась настоящая украинская речь.
Городок Гумбольдт - один из городков, где значительная часть населения является украинцами. Среди юниоров половина команды была - украинцы. Ник Шумлянский, Райан Страшницкий, Лейн Матечук, Коннер Лукан...
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с трагедией.
Для Канады это трагедия действительно национального масштаба, потому что таких страшных аварий там практически никогда не случается...
Почему же молчит Украина?
Ведь трагедия произошла в самом сердце украинской Канады!
Ведь погибли тоже дети, юноши - канадские украинцы...
Ведь Канада неизменно помогает Украине защищаться от российско-террористической агрессии: средствами, на дипломатической арене, на военной арене - канадские инструкторы в Яворове обучают украинских солдат.
Ведь Канада - ближайший стратегический партнер Украины.
Стыдно...