В Канаде в ДТП разбилась хоккейная команда - погибли 14 человек

Хоккейная команда юниорской лиги провинции Саскачеван в Канаде попала в страшную аварию: их автобус врезался в грузовик на пересечении дорог. Погибли 14 человек в возрасте от 16 до 21 года, ещё трое - в критическом состоянии.





Всего в автобусе находились 28 человек, включая водителя.



Полиция не разглашает имена жертв, но свидетели сообщили о гибели капитана команды Адама Геролда. 10 апреля ему исполнилось бы 17 лет.



Причиной аварии могло стать состояние трассы - резкое снижение температуры привело к гололедице..



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям пострадавших.



В автобусе находилась команда «Гумбольдт Бронкос", которая ехала в город Нипавин на пятый матч полуфинала с местными «Хокс».



Пару дней назад она проиграла в третьем овертайме со счетом 5: 6 (1-3 в серии) и в следующем матче могла вылететь из плей-офф.



На игру отправились 24 игрока в возрасте от 16 до 21 года.



"Бронкос" выступают в хоккейной лиге Саскачевана почти с момента ее основания (1968).



Они несколько раз становились чемпионами, в последний раз - в 2012 году.