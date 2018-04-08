В Канаде в ДТП разбилась хоккейная команда - погибли 14 человек

Хоккейная команда юниорской лиги провинции Саскачеван в Канаде попала в страшную аварию: их автобус врезался в грузовик на пересечении дорог. Погибли 14 человек в возрасте от 16 до 21 года, ещё трое - в критическом состоянии.
Всего в автобусе находились 28 человек, включая водителя.
Полиция не разглашает имена жертв, но свидетели сообщили о гибели капитана команды Адама Геролда. 10 апреля ему исполнилось бы 17 лет.
Причиной аварии могло стать состояние трассы - резкое снижение температуры привело к гололедице..
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям пострадавших.
В автобусе находилась команда «Гумбольдт Бронкос", которая ехала в город Нипавин на пятый матч полуфинала с местными «Хокс».
Пару дней назад она проиграла в третьем овертайме со счетом 5: 6 (1-3 в серии) и в следующем матче могла вылететь из плей-офф.
На игру отправились 24 игрока в возрасте от 16 до 21 года.
"Бронкос" выступают в хоккейной лиге Саскачевана почти с момента ее основания (1968).
Они несколько раз становились чемпионами, в последний раз - в 2012 году.