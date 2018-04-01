В Одессе кусок здания чуть не убил человека

В Одессе осколок разрушающегося исторического здания, так называемого "дома Руссова" едва не убил прохожего. Сильный ветер сорвал кусок фасада и упал на голову проходившему мимо мужчине.





От удара тот потерял сознание.



Бойцы Нацгвардии оказали ему первую помощь и передали медикам.



Ранее одесситов предупреждали, что нужно быть осторожнее и ходить под разрушающимися балконами и близко к таким же зданиям опасно. Однако ветры, которые сейчас обрели в Одессе силу штормовых, делают ситуацию ещё более опасной - предусмотреть, что где может обрушиться, практически невозможно.