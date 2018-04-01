Украинский художник стал автором официальной обложки альбома Элтона Джона

6 апреля выходит альбом Revamp, который выпускает Элтон Джон. В него вошли каверы его хитов в исполнении известных музыкантов. Но самое приятное, что автором официальной обложки к диску стал художник из Черкасс Василий Колотуша.





В трек-лист вошли композиции Сэма Смита, Эда Ширана, Майли Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence + The Machine, The Killers и других.





27-летний украинский художник работает в стиле neon c 2014 года. Для альбома он создал 7 иллюстраций.





"На меня вышли из британской Studio Fury - они ранее уже работали с Universal Music - и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, мерч и так далее", - рассказал Колотуша в комментарии изданию DTF Magazine.



