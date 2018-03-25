Мать польского студента, который сжёг украинский герб, восстановила его за свой счёт

Мать польского студента, который сжег малый украинский герб в одном из развлекательных заведений Тернополя и был за это возвращен СБУ домой, исправила ошибку своего сына. Женщина приехала в Украину специально, чтобы выразить сожаление за необдуманный поступок сына и повесить государственный символ на место. Вырезанный из дерева герб за свои средства заказали в тернопольских мастеров.



Также женщина отметила, что герб как для поляков, так и для украинцев имеет большое значение, и между украинским и польским народом должно быть дружба. Мать также подчеркнула, что парень жалеет о своем решении, но не может исправить ошибку, потому что ему запрещен въездд в Украину, то попросил об этом ее, сообщает Овід.



"Пришли друзья парня, принесли средства чтобы компенсировать убытки. Они сказали, что забрали герб в качестве сувенира, но это на самом деле было не так. Уже на следующий день мы узнали, что они его не забрали, а поляк - сжег. Очень неприятный для нас инцидент и для молодого человека, потому что его выдворили из Украины - справедливо, я считаю. Сегодня позвонила мама молодого человека, которая приехала в Украину для того, чтобы завершить то, что пообещал молодой человек, а он пообещал, что сделает этот трезубец и повесит его обратно. Поскольку его депортировали, и он не успел это сделать мы думали, что вопрос закрыт, и сами изготавливали. Но мать парня принесла трезубец. Мы поражены таким поступком. Это поступок матери, которая переживает за поступки сына", - говорит владелец заведения, в котором произошел инцидент, Олег Макогон.