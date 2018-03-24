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В мире / Россия
Вчера, 20:12
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После выборов Собчак собралась в Крым без разрешения украинских властей

Выборная кампания в России завершилась, в том числе и для Ксении Собчак, которая старательно демонстрировала якобы "соблюдение международного права" и испрашивала разрешения посетить аннексированный полуостров Крым - просто так, для изучения нравов. Её не впустили, поскольку она уже там бывала без разрешения, да и не к лицу кандидату в президенты лукавить.


Но выборы прошли, теперь можно отбросить маски. Оказывается Ксения Собчак будет ведущей закрытой бизнес-конференции "Бизнес на автопилоте", которая состоится 27-29 апреля 2018 года, в Крыму, в Алуште, в спа-отеле "Море" .


Вот так, уже можно и не спрашивать никого и не притворяться, что законопослушна. Это даже не в Украине заметили, а в России - главный редактор издания "Русская жизнь" Дмитрий Ольшанский написал в Фейсбуке.


"Эээ... простите, а как же разрешение правительства Украины на въезд на аннексированную территорию? Уже не нужно? Выборы прошли, все - и можно расслабиться и перестать валять дурака? Люблю, когда политики так простодушно, по-детски врут", - иронизирует Ольшанский.



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