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Шоу бизнес
Вчера, 23:13
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На встрече с Винником "показали трёх его детей"

В одной из передач телеканала СТБ любимец украинских женщин певец Олег Винник был донельзя шокирован, когда в студию внезапно зашли трое маленьких детей, такие же блондины, как Винник, которые стали называть его... папой!


"Мне нужно успокоиться. На меня нахлынули разные воспоминания", - попросил тайм-аут гость программы.


Позже выяснилось, что этим мальчикам по шесть лет, а их мамы из разных городов Украины. Но тут оказалось, что у певца есть алиби: в 2011 году его не было в Украине!


Ведущая шоу Наталья Гарипова пошутила: "Это первое музыкальное непорочное зачатие". Остаётся добавить, что шоу было юмористическое, и Винника разыграли. Но несколько седых волос его поклонницы всё же получили.


А вот видео по ссылкам уже найти трудно - убрали, наверное, от греха подальше...


Источник: hohotown.ru




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