На встрече с Винником "показали трёх его детей"

В одной из передач телеканала СТБ любимец украинских женщин певец Олег Винник был донельзя шокирован, когда в студию внезапно зашли трое маленьких детей, такие же блондины, как Винник, которые стали называть его... папой!





"Мне нужно успокоиться. На меня нахлынули разные воспоминания", - попросил тайм-аут гость программы.





Позже выяснилось, что этим мальчикам по шесть лет, а их мамы из разных городов Украины. Но тут оказалось, что у певца есть алиби: в 2011 году его не было в Украине!





Ведущая шоу Наталья Гарипова пошутила: "Это первое музыкальное непорочное зачатие". Остаётся добавить, что шоу было юмористическое, и Винника разыграли. Но несколько седых волос его поклонницы всё же получили.





А вот видео по ссылкам уже найти трудно - убрали, наверное, от греха подальше...





Источник: hohotown.ru











