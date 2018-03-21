Украина приостановила действие программы экономического сотрудничества с Россией

Украина приняла решение, которое должно отделить Украину от привязки к России, которую постоянно пыталась закрепить Россия. Расторгнута программа экономического сотрудничества, которая была принята в 2011 году.





Правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, предусматривающую устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе.





Как передает УНИАН, соответствующий проект постановления "О прекращении действия Программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы" был включен в повестку дня и одобрен членами правительства. Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял о готовности правительства расторгнуть программу, аргументируя это решение необходимостью переориентировать украинскую экономику от навязанной Россией сырьевой привязки.





Решение о прекращении действия программы было принято на заседании правительства единогласно и без обсуждения. Также было решено проинформировать об этом российскую сторону по линии МИДа.





Во вторник премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал сделать все, чтобы разорвать навязанную Украине зависимость от экономики России. "Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия, - заявил премьер. - Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине".





Гройсман также связал денонсацию договора с переориентацией украинской экономики и увеличении экспорта в ЕС и другие страны мира. В результате действий России ее доля в украинском экспорте упала к настоящему времени до 9 процентов с 30 в 2014 году.





Программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией на 2011-2020 годы была разработана во исполнение решения от 17 мая 2010 года, принятого тогдашними президентами РФ и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. В частности, документ определяет восстановление репутационных потерь в результате конфликтов между сторонами в 2006-2009 годах по условиям транзита газа как наиболее важную задачу, наряду с отменой взаимных ограничений торговли. В 2014 году параллельно с военной агрессией в отношении Украины Российская Федерация начала и торгово-экономическую войну, введя эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта. Украина применила ответные меры. С 2014 года доля России в украинском экспорте снизилась до 9% с почти 30%.







